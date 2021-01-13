Москва, , 12:12 — REGNUM Законопроект о дополнительных пенсионных гарантиях семьям медиков разработали депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Инициатива нацелена на то, чтобы распространить право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца на семьи работников здравоохранения, погибших в результате осуществления трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей», — сказал Миронов.

По его словам, прежде всего имеются в виду героические медики, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других.

Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.