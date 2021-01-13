Минск, , 12:03 — REGNUM После выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа минувшего года, правоохранителями республики было возбуждено 332 уголовных дела по фактам клеветы. Об этом 13 января сообщает официальный представитель белорусского МВД Светлана Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, на протяжении последних пяти месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск Белоруссии, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны ввести симметричные санкции в отношении стран, которые ввели ограничительные меры против белорусских предприятий.