Бали, Индонезия, 13 января 2021, 11:57 — REGNUM Губернатор Бали Ваян Костер надеется, что хорошие отношения между Японией и Индонезией, и Бали в частности, сохранятся и даже улучшатся в будущем, сообщает Antara.
«В культурном отношении Япония и Бали имеют сходство, и японцы действительно ценят культуру на Бали», — заявил губернатор.
Губернатор также упомянул о возможности развития сотрудничества в области устойчивой энергии и экологически безопасных транспортных технологий.
«Бали очень заинтересован в развитии чистой, устойчивой энергетики и экологически безопасного транспорта за счет использования электромобилей на аккумуляторных батареях. Мы знаем, что Япония очень продвинулась в этой области», — отметил Ваян Костер.
В будущем власти Бали намерены увеличить число прямых рейсов из Денпасара в Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индонезия продолжают переговоры о возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
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