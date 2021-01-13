Бали, Индонезия, , 11:57 — REGNUM Губернатор Бали Ваян Костер надеется, что хорошие отношения между Японией и Индонезией, и Бали в частности, сохранятся и даже улучшатся в будущем, сообщает Antara.

«В культурном отношении Япония и Бали имеют сходство, и японцы действительно ценят культуру на Бали», — заявил губернатор.

Губернатор также упомянул о возможности развития сотрудничества в области устойчивой энергии и экологически безопасных транспортных технологий.

«Бали очень заинтересован в развитии чистой, устойчивой энергетики и экологически безопасного транспорта за счет использования электромобилей на аккумуляторных батареях. Мы знаем, что Япония очень продвинулась в этой области», — отметил Ваян Костер.

В будущем власти Бали намерены увеличить число прямых рейсов из Денпасара в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индонезия продолжают переговоры о возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V».

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