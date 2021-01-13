Москва, , 11:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил обновление нижней палаты парламента устойчивостью политической системы.

«Каждый новый созыв парламент обновляется в среднем на 50%, вы обречены увидеть новые лица», — сказал Володин.

По его словам, на 60% «из выборов в выборы» обновляется состав фракции «Единая Россия».

Что касается КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», то Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова, то избиратели их также могут увидеть в Госдуме нового созыва.

«Что касается политических тяжеловесов… мы с вами скорее всего их увидим в парламенте после выборов», — сказал он.

«Это говорит об эффективности партийной системы, она устойчива, она к вызовам готова», — добавил Володин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в сентябре 2021 года.