Бишкек, , 11:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии. Об этом сообщили в администрации белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Жапарову успехов в достижении намеченных целей.

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Также белорусский президент отметил, что Белоруссия остается ответственным партнером, заинтересованным в углублении сотрудничества с Киргизией, в том числе — в рамках Евразийского экономического союза.

ИА REGNUM напоминает, 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы главы государства. Киргизский центризбирком объявил победителем экс-депутата Садыра Жапарова, заявив о том, что за него проголосовали более 79% избирателей.

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