Астрахань, , 11:34 — REGNUM Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Президент РФ Владимир Путин назначил на этот пост генерал-майора Александра Вахнина, уроженца Оренбургской области.

До него ведомство возглавлял генерал-майор Андрей Кузнецов. Он был назначен на этот пост 27 сентября 2018 года. Теперь Кузнецов занимает должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.