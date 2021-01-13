Ашхабад, , 11:29 — REGNUM Посол Китая в Туркмении Цянь Найчэн вручил верительные грамоты туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову, 12 января сообщает издание Orient.

Президент республики поздравил китайского дипломата и отметил особый интерес Туркмении к укреплению двусторонних отношений с Китаем. Собеседники также обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее, с октября 2016 года, пост посла Китая в Туркмении занимал Сунь Вэйдун. В феврале в Пекине был открыт визовый центр Туркмении, который призван упростить въезд туристов и бизнесменов из КНР в республику.

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