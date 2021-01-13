Сеул, , 11:36 — REGNUM Сеул и Тегеран продолжат переговоры об освобождении южнокорейского танкера и членов его экипажа, а также о решении проблемы иранских активов, замороженных в банках Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данная договорённость была достигнута в ходе визита в Иран южнокорейской делегации во главе с первым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном.

Известно, что в рамках визита южнокорейский дипломат призвал иранскую сторону незамедлительно освободить судно и членов экипажа, а также призвал Тегеран к сотрудничеству в поиске адекватного способа использования замороженных активов, признав факт того, что финансовые системы Южной Кореи и США связаны.

Отмечается, то 12 января Чхе Чжон Гон отбыл в Катар. В Сеул он вернётся 14 января.

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