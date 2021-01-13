Москва, , 11:16 — REGNUM Глава электросетевого холдинга «Россети» Павел Ливинский может перейти на работу в правительство России. По данным источников газеты «Коммерсантъ», он может занять руководящий пост в создаваемом в рамках административной реформы департаменте по энергетике.

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Собеседники издания полагают, что назначение Ливинского, который стал руководителем компании «Россети» в августе 2017 года после перехода с должности главы департамента ЖКХ Москвы, главой департамента по энергетике «выглядит временным» и «может стать трамплином» для его дальнейшей карьеры на посту главы Минэнерго РФ.

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Отмечается, что вместо Ливинского пост главы «Россетей» может занять руководитель «Ленэнерго» Андрей Рюмин.