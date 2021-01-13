Берлин, , 11:14 — REGNUM Посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо призвал МИД ФРГ учесть гидроэнергетический потенциал республики, сообщили в пресс-службе таджикистанского внешнеполитического ведомства.

Посол встретился с координатором сотрудничества по линии общественности с Россией, странами Туркестана и восточного партнерства МИД Германии Йоханном Заатхоффом.

Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике и защите окружающей среды. Таджикистанский дипломат призвал учесть пожелания Душанбе в области возобновляемых источников энергии.

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