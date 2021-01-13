Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни потребовал, чтобы правительство Швеции отозвало предложения о либерализации иммиграционной политики. Об этом сообщила газета Expressen.

Напомним, что ранее правительство страны поддержало ряд мер, направленных на облегчение получения разрешение на пребывание в Швеции. Инициативы исполнительной власти предусматривают расширение оснований по гуманитарным соображениям, которые позволят беженцам остаться на территории страны, даже если этих оснований уже не существует.

Предложения также включают снижение прожиточного минимума и расширение возможностей иммиграции для ЛГБТ-беженцев.

В свою очередь, «Либералы» считают, что упрощение процедуры для беженцев на таких зыбких условиях фактически означает начало неконтролируемой миграции. Нямко Сабуни призвала правительство изменить свое решение и отказаться от либерализации иммиграционной политики.

Однако от прямого ответа на вопрос журналистов, перестанет ли ее партия сотрудничать с правительством в случае отказа, Сабуни уклонилась, отметив, что она надеется на благоразумие правительства.

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