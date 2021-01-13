Москва, , 11:20 — REGNUM Слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Иран «прибежищем» для террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), безосновательны. Об этом заявил 13 января директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По словам российского дипломата, Помпео, судя по всему, намерен любым способом уязвить Иран в последние дни президентства Дональда Трампа. Москва, подчеркнул он, не располагает никакой информацией о возможных связях иранского руководства с названной группировкой.

«Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», — сказал Кабулов РИА Новости, комментируя высказывания Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео днём ранее назвал Иран «новым Афганистаном», то есть ключевым регионом для террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группировка, по его словам, «орудует под защитой иранского режима».

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