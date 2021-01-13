Москва, , 13:17 — REGNUM В пресс-центре REGNUM сегодня, 13 января, проходит двадцать девятое заседание экспертного клуба «Регион».

Круглый стол «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз» © ИА REGNUM

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

Вопросы для обсуждения:

Презентация VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2020 году. Качество управления: растёт или падает? Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии и новый стиль. Эффективность управления и большие выборы — 2021. Региональные элиты и их влияние на систему управления. Эффективность управления, ее влияние на протест и протестные настроения.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Иванович председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Журавлев Дмитрий Анатольевич генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Туровский Ростислав Феликсович вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Минтусов Игорь Евгеньевич президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М» Казанков Григорий Михайлович политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Максимов Андрей Альбертович руководитель компании «Максимов консалтинг» Нейжмаков Михаил Игоревич ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Шаповалов Владимир Леонидович заместитель директора Института истории и политики МПГУ Жаров Максим Викторович политолог Марков Сергей Александрович директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Гусев Дмитрий Геннадьевич председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Геращенков Илья Александрович руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП)

Приглашаем присоединиться к просмотру.