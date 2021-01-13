Москва, 13 января 2021, 13:17 — REGNUM В пресс-центре REGNUM сегодня, 13 января, проходит двадцать девятое заседание экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».
Вопросы для обсуждения:
- Презентация VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2020 году.
- Качество управления: растёт или падает?
- Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии и новый стиль.
- Эффективность управления и большие выборы — 2021.
- Региональные элиты и их влияние на систему управления.
- Эффективность управления, ее влияние на протест и протестные настроения.
В заседании принимают участие:
|Орлов Дмитрий Иванович
|председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|Журавлев Дмитрий Анатольевич
|генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
|Туровский Ростислав Феликсович
|вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
|Минтусов Игорь Евгеньевич
|президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
|Казанков Григорий Михайлович
|политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
|Максимов Андрей Альбертович
|руководитель компании «Максимов консалтинг»
|Нейжмаков Михаил Игоревич
|ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
|Шаповалов Владимир Леонидович
|заместитель директора Института истории и политики МПГУ
|Жаров Максим Викторович
|политолог
|Марков Сергей Александрович
|директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ
|Гусев Дмитрий Геннадьевич
|председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
|Геращенков Илья Александрович
|руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП)
Приглашаем присоединиться к просмотру.