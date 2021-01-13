Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил министра иностранных дел Китая Ван И насладиться панорамным видом и посетить несколько исторических мест вокруг озера Тоба на Суматре, сообщает Antara.

«Несколько раз во время моих поездок в Китай я передавал главе МИД Китая приглашение посетить мою родину, где находится озеро Тоба. Потому что я знаю, что Ван И увлекается пешим туризмом. Сегодня я сопровождаю министра и его делегацию», — пояснил министр-координатор Лухут Бинсар Панджаитан.

Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество и нескольких стратегических проектов, развитие туризма и восстановление национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии принял министра иностранных дел Китая в районе, прилегающем к озеру Тоба, Северная Суматра.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Китая прибыл с визитом в Индонезию