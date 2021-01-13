Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Похоже, что шведские избиратели «оценили» поход премьер-министра страны Стефана Лёвена по магазинам в одном из крупнейших торговых центров Стокгольма в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Согласно последнему опросу Aftonbladet/Demoskop, «Социал-демократы», возглавляемые Лёвеном, больше не являются самой популярной партией. Об этом в своей авторской статье сообщил журналист газеты Aftonbladet Адам Коскелайнен.

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В 2020 году, подчеркнул журналист, «Социал-демократы» испытали на себе явный эффект пандемии коронавируса, когда кризисная ситуация обеспечила им электоральную поддержку в 30,4%. Однако сейчас этот показатель составляет 23,0%.

Удивительно еще и то, что опрос Aftonbladet/Demoskop проводился 29 декабря 2020 г., то есть в тот самый день, когда редакция Expressen смогла выяснить, что премьер-министр Лёвен проигнорировал свои собственные призывы о соблюдении карантинных ограничений и отправился за покупками незадолго до Рождества.

Однако Лёвен не одинок — министр юстиции Морган Йоханссон пошел в торговый центр 26 декабря, а 30 декабря та же самая газета Expressen смогла установить, что генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон отправился встречать Рождество на Канары, что привело к его отставке.

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