Стокгольм, , 11:40 — REGNUM «Социал-демократы», контролирующие правительство Швеции, утратили свое лидерство в общенациональном электоральном рейтинге. Согласно последнему социологическому опросу Aftonbladet/Demoskop, пальма первенства перешла к «Умеренным», которые до этого традиционно занимали второе место. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

Для «Cоциал-демократов» данный опрос стал печальным началом 2021 года. Партия потеряла 2 процентных пункта по сравнению с декабрем, и теперь их электоральный рейтинг находится на отметке в 23,0%, что является самым низким показателем с ноября прошлого года.

«Умеренные» опережают «Социал-демократов» вовсе не с большим отрывом, но успех партии в глазах избирателей очевиден — традиционно вторые они стали первыми. Сейчас за «Умеренных» готовы проголосовать 23,2% избирателей.

Тройку лидеров, как и ожидалось, замыкают «Шведские демократы». Их уровень электоральной поддержки оценивается в 19,5%.

В опросе, проведенном журналистами Aftonbaldet совместно с социологами из Demoskop в период с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, приняли участие 2 095 человек.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «За какую партию Вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись сегодня?»

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