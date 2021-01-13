Киев, , 11:13 — REGNUM Россия ведёт переговоры по Донбассу таким образом, чтобы не допустить новой встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 января в интервью изданию «Обозреватель».

Министр отметил, что его ведомство постоянно работает над проведением новой встречи.

«Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведёт переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась», — рассказал Кулеба.

Кроме того, украинский чиновник обвинил РФ в «агрессии, хамстве и лавировании».

«Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: «Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали», — добавил он.

Кулеба сообщил, что Украина заинтересована в вовлечении США в переговоры по Донбассу, однако пока никакого прогресса этом вопросе нет.

Напомним, позиция РФ в донбасском вопросе остаётся неизменной с 2015 года — Украина должна выполнить подписанные ею Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины признал, что нежелание покупать российскую вакцину от COVID-19 имеет политические причины. По его мнению, с помощью вакцины Россия якобы «навязывает свою идеологию».

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