Киев, 13 января 2021, 11:13 — REGNUM Россия ведёт переговоры по Донбассу таким образом, чтобы не допустить новой встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 января в интервью изданию «Обозреватель».
Министр отметил, что его ведомство постоянно работает над проведением новой встречи.
Кроме того, украинский чиновник обвинил РФ в «агрессии, хамстве и лавировании».
Кулеба сообщил, что Украина заинтересована в вовлечении США в переговоры по Донбассу, однако пока никакого прогресса этом вопросе нет.
Напомним, позиция РФ в донбасском вопросе остаётся неизменной с 2015 года — Украина должна выполнить подписанные ею Минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины признал, что нежелание покупать российскую вакцину от COVID-19 имеет политические причины. По его мнению, с помощью вакцины Россия якобы «навязывает свою идеологию».
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