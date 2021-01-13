Москва, , 10:59 — REGNUM Российские власти не сомневаются в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на то, что Вашингтон усиливает давление на партнеров проекта из ЕС. Об этом 13 января заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«В успешной реализации «Северного потока — 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров Газпрома», — приводит его слова РИА Новости.

Также Тяпкин напомнил, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция правительства ФРГ в поддержку СП-2 остается неизменной.

Кроме того, дипломат уточнил, что российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, которых они достигли со своими немецкими партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что он уверен в том, что, несмотря на все трудности, проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен.