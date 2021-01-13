Джакарта, , 10:44 — REGNUM Министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди избрали руководителем программы вакцинации против коронавируса Covax AMC Engagement Group, инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN Indonesia.

«Для нас большая честь быть избранными в качестве сопредседателя группы взаимодействия Covax AMC Engagement Group в Женеве», — написала глава МИД Индонезии в Twitter.

Ретно Марсуди пояснила, что Индонезия получила наибольшее количество голосов. Это свидетельствует об уверенности в лидерстве Индонезии в поощрении международного сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса.

Глава МИД Индонезии присоединится к министру развития Канады и министру здравоохранения Эфиопии в качестве сопредседателя группы взаимодействия Covax AMC.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала потенциальным экспортным рынком для поставок кокосовой муки из индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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