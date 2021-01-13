13 января 2021 | Время чтения 11 мин

Правительству Белоруссии нечем ответить на санкции Запада. Лимитроф не в состоянии противостоять полноценным государствам, спаянным в единый военно-политический и экономический блок.

Сергей Артёменко, , 11:32 — REGNUM Александр Лукашенко 12 января снова обнародовал угрозы официального Минска в адрес стран Запада, применяющих санкции к белорусским юридическим и физическим лицам. До этого он и глава его дипломатии Владимир Макей неоднократно изъявляли намерения применить ответные ограничительные меры. Они даже были введены, судя по заявлениям МИД Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Западные санкции стали ответом на фальсификацию в 2020 году белорусских президентских выборов, поствыборные массовые репрессии и откровенный террор, сопровождающийся так называемым правовым дефолтом Республики Беларусь. При этом Лукашенко откровенно заявлял, что «иногда не до законов».

Вряд ли он не понимал последствия своих заявлений и действий. Очевидным приоритетом для него было сохранение личной власти любыми методами и способами, любыми силами и средствами. Конституция и законы Белоруссии, равно как и международные правовые обязательства официального Минска на этом фоне были задвинуты подальше.

Задержание протестующих в Минске (сс) Homoatrox

Проблема, однако, в том, что страны Евросоюза и США — это состоявшиеся правовые государства. Они закрывают глаза на нарушения национальных законодательств в других странах, когда им это выгодно. Они же используют в качестве повода нарушения другими странами международного права тогда, когда считают целесообразным оказать давление на партнёров, наказать конкурентов и геополитических врагов. Вся история западного неоколониализма — это история использования таких формальных предлогов.

Противостоять такому давлению могут только геополитически и геоэкономически состоятельные государства. Например — Китай, вторая экономика мира и его «сборочный цех», региональный лидер с претензией на второй геополитический полюс, располагающий мощной армией, сателлитами по всему миру и статусом постоянного члена Совбеза ООН.

При всём уважении к лимитрофам, образованным на просторах расчленённой Югославии или СССР, они не в состоянии равноправно сотрудничать и уж тем более конкурировать с самодостаточными державами (также представленными в Совбезе ООН). На памяти нынешнего поколения несколько войн, когда мировой Запад, объединённый в НАТО, ЕС и другие интеграционные объединения разного профиля, преподносил строптивцам жестокие и кровавые уроки.

Поэтому прозвучавшие 12 января из уст Лукашенко очередные угрозы Западу и его сателлитам не столько смешны, сколько печальны. Они указывают на полное непонимание политическим руководством просоветского лимитрофа своего места в современном мироустройстве. Такие заявления правомерно назвать безответственными, учитывая геоэкономический потенциал и геополитический статус постсоветской Белоруссии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи Kremlin.ru

Во многом такое поведение обусловлено уверенностью в том, что Россия всегда придёт на помощь — кредитами и технологиями, ядерным зонтиком и голосами на международных площадках, поставками стратегического сырья по «братским» ценам и своим огромным рынком, на котором реализуется около 90% белорусского продовольственного экспорта и почти половина белорусских тракторов, грузовиков и другой промышленной продукции. Несмотря на огромные усилия, приложенные правительством Белоруссии по продвижению своих товаров на рынках третьих стран, особых успехов в этом не наблюдается.

Едва в Белоруссии схлынула волна уличных протестов, как Лукашенко принялся за старое: цены на газ могли бы быть как для Смоленской области, субсидирование правительством России могло бы распространяться на белорусский бизнес, внешнеполитическая «многовекторность» будет продолжена и далее по списку. То есть уроки не пошли впрок.

В ходе совещания 12 января с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации». При этом он заявил: «Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам».

Тему сочинских переговоров Лукашенко поднял столь же удачно, как если бы заговорил о верёвке в доме повешенного. Ведь именно белорусский лидер на тех переговорах торпедировал пакетное соглашение об углублении экономической интеграции и в целом разморозку договора о Союзном государстве.

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Министерство по налогам и сборам Белоруссии накануне шокировало бизнес письмом о повышении налогов на импортируемые из России товары. Нужда в деньгах для силовиков и пропагандистов у Лукашенко настолько острая, что он готов накануне встречи с Владимиром Путиным дискриминировать российских товаропроизводителей.

Российско-белорусские тактические учения подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь Mil.ru

Лукашенко фактически положил большое пресс-папье на договоры о Союзном государстве и ЕАЭС, при этом требуя от Москвы выполнения её части взаимных обязательств. На Украине в таких случаях говорят: «Давай сегодня съедим твоё, а завтра — каждый своё?»

На упомянутом совещании Лукашенко поднял вопрос санкций ЕС и США в отношении белорусских предприятий, сообщив, что «пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции». На самом деле под санкциями находятся восемь белорусских субъектов, включая управделами президента и главное хозяйственное управление, подчинённое президентской администрации — империи в масштабах Белоруссии.

Странно, что никто в президентской пресс-службе не додумался просветить высшее должностное лицо о «бандитских» санкциях стран Запада. «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, «Амкодор», еще там одно-два, мы должны их поддержать», — сказал при этом Лукашенко.

В декабрьском третьем пакете санкций ЕС не упоминается белорусский частный холдинг «Амкодор», давно ставший синекурой для отставных чиновников президентской администрации. Лукашенко не знает, какие именно предприятия попали под западные санкции. Тем не менее он отдаёт распоряжение их «поддержать» за счёт белорусских налогоплательщиков. Такие факты, как выражаются в МИД РФ и специализированных клиниках, вызывают озабоченность.

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Откровенно смешно выглядит то, как Лукашенко собрался избавиться от санкционной проблемы. Во время совещания он поручил вице-премьеру Юрию Назарову передать главе правительства Роману Головченко соответствующее поручение. Оказывается, так можно было.

«Передайте Головченко и решите этот вопрос в правительстве, — распорядился Лукашенко. — Мы должны симметрично ответить на это».

Роман Головченко Government.ru

Видимо, считая Назарова не очень понятливым, Лукашенко уточнил: «не асимметрично — симметрично ответить на это». Однако более нелепо выглядели объекты наказания.

«У нас, по-моему, под три тысячи иностранных предприятий работает в Белоруссии — мелких, средних, крупных и так далее, — поведал Лукашенко. — Они должны понимать: у нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

Любопытно, как в тот же день министр промышленности Белоруссии прокомментировал перспективу решения проблемы западных санкций. Он заявил пропагандистам: «Глубина этих санкций пока еще абсолютно непонятна. Сегодня есть предпосылки и есть отдельные предприятия в Финляндии, в Германии, которые, ну, скажем, затягивают вопросы поставки каких-то комплектующих. Я еще раз подчеркиваю: затягивают. Но что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача — находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках. То есть заниматься импортозамещением, заниматься вопросами локализации этих компонентов. Президент поставил очень четкую задачу, что данные компоненты или данные компетенции должны развиваться в Республике Беларусь на предприятиях министерства промышленности».

На том же совещании 12 января Лукашенко предписал выполнять подписанный им заведомо невыполнимый план социально-экономического развития Белоруссии, а «болтовню так называемую рыночную надо заканчивать». Из официального сообщения не ясно, чью именно и о чём именно «болтовню» бывший председатель совхоза считает неприемлемой — ведь даже во времена СССР рыночные отношения в столь вульгарной форме не отрицались. Также не ясно, кто и как ответил за досрочно проваленный официальный прогноз на 2020 год, закреплённый президентским указом.

Непонимание происходящего и сущности актуальных проблем предопределяет ошибки их решения. Судя по заявлениям Лукашенко, понимания у него нет. Минпром Белоруссии говорит об этом же прямо, при этом предлагая решения. Степень абсурда зашкаливает.

Угрозы иностранным предприятиям, особенно тем, которые «и так далее» — невероятная глупость. Она находится в одном ряду с обещаниями Лукашенко «пожать руку последнему предпринимателю» и наказать белорусских бизнесменов «как вшивых блох». Причём это не просто угрозы, а идефикс, чему свидетельство — прошлогодний погром «Белгазпромбанка».

Встреча Александра Лукашенко President.gov.by

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Советники у Лукашенко, видимо, не отличаются выдающимся интеллектом, коль скоро посоветовали нанести удар по белорусской экономике. Очередной «наезд» на иностранные предприятия — это удар, прежде всего, по белорусским налогоплательщикам. Все действующие на территории Белоруссии предприятия платят налоги в белорусские бюджеты.

Помимо ухудшения бизнес-климата в целом, пресловутой «инвестиционной привлекательности» и прочего, мощный удар будет нанесён по социальной сфере. Иностранные предприятия — это в том числе высокооплачиваемые рабочие места. Причём места эти вызывают откровенную зависть социальных иждивенцев, занятых преимущественно созданием проблем, не производящих ничего — ни гвоздя, ни картофельного клубня. Белорусские чиновники приложили немало усилий, чтобы, например, белорусским рабочим предприятия Kronospan зарплата была снижена с тысяч евро до сотен.

Теперь на уровне руководства Белоруссии речь идёт о создании таких условий, когда иностранное предприятие будет вынуждено свернуть производство и вывести бизнес за рубеж — как это сделали многие другие ранее. Уж явно не Лукашенко будет трудоустраивать рабочих в Сморгони и других малых городах, где высокотехнологичное наследство СССР за годы «незалежности» деградировало — как, например, «Сморгонский завод оптического станкостроения», или вовсе приказало долго жить, оказавшись в списках банкротов постсоветской «сильной и процветающей Беларуси».

Иначе говоря, советники Лукашенко посоветовали ему назло мамке отморозить уши. Самое смешное в этой манифестации бессильной, но весьма пафосно выглядящей тупой злобе — помощь инициаторам западных санкций. Ведь ограничительные меры ЕС и США конечной целью имеют ослабление белорусской экономики и стимулирование социального недовольства, что очень важно при решении проблем политического характера.

Протесты в Минске. 2020 © ИА REGNUM

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Умный советник предложил бы Лукашенко прямо противоположное — всячески стимулировать приток иностранных инвестиций, капитала и технологий. Успех минского «Парка высоких технологий» должен был стать хорошим опытом при отработке либерализации белорусской экономики в целом, улучшения белорусского законодательства — в том числе налогового, раскрепощения деловой инициативы тех, кому не посчастливилось попасть не столько в льготные, сколько в нормальные европейские условия ведения бизнеса. Вместо этого, судя по решениям некомпетентной бюрократии, с 1 января были подняты старые налоги и введены новые. Вполне рукотворное ухудшение бизнес-климата дополнило пандемию, от которой якобы «никто не умрёт».

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Инвестор, в отличие от вкладывающегося в белорусские евробонды и другие долговые обязательства финансового спекулянта, приносит не только капитал. Он также приносит новую культуру труда и вообще всё, что позволяет сделать производство товаров или услуг максимально эффективным. Иностранные предприятия подтягивают белорусскую экономику до уровня стран-лидеров. На эту тему написано огромное количество книг, это азы экономической теории, которую рассказывают студентам во всех вузах и иллюстрируют примерами из разных эпох и стран.

Трудно, однако, противопоставить что-то рациональное иррациональному стремлению вернуть всех белорусов в колхоз. Причём колхоз хронически убыточный, живущий за счёт постоянной помощи из райцентра и давно не избирающий председателя открытым голосованием. Чудаковатый председатель периодически назначает главным себя сам, празднует 7 ноября и заявляет о недопустимости революций, угрожает голым задом директорам других колхозов и мигрировавших с их территорий ежам. Мало кто в состоянии предугадать, какой номер выдаст завтра новоявленная Салтычиха.

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