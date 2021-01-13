Сеул, , 10:21 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агентство Hangil Research.

Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 11 января среди 1004 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 25,5% респондентов, генерального прокурора Юн Сок Ёля — 23,8%, председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна — 14,1%, представителя Народной партии Ан Чхоль Су — 7,4%, премьер-министра Чон Сэ Гюна — 3,4%.

Между тем, уровень поддержки политики главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 40,7%. Не одобряют деятельность главы государства 56,9% респондентов.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 34,9%, партии «Сила народа» — 22,6%, партии Справедливости — 5%, Народной партии — 4,4%.