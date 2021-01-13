Якутск, , 10:23 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев присвоил подавшей в отставку мэру столицы республики Сардане Авксентьевой звание «Заслуженный работник народного хозяйства».

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О своём указе Николаев сообщил во время прямого эфира 12 января. Он отметил заслуги ушедшего в добровольную отставку мэра и сказал, что «Сардана Владимировна — не тот человек, на которого можно надавить. Всё будет хорошо, и она ещё многое сделает для развития города и республики».

Пожелав ей здоровья, Айсен Николаев объявил, что присвоил ей почётное звание «Заслуженный работник народного хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, собирающаяся в досрочную отставку мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, чем займётся после ухода с руководящего поста.

11 января она объявила, что уходит с должности по состоянию здоровья, ей предстоит несколько операций.