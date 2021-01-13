Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В Соединённых Штатах безопасность во время инаугурации демократа Джо Байдена 20 января будут обеспечивать около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне

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Отмечается, что соответствующее решение принял министр Сухопутных войск США Райан Маккарти после беспорядков в Вашингтоне, которые прошли 6 января.

Кроме того, пишет газета, бойцы Нацгвардии, которые будут нести службу рядом и на подступах к Капитолию, будут вооружены.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

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