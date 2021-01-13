Берлин, 13 января 2021, 09:37 — REGNUM Слухи об исчезновении китайского миллиардера, владельца компании Alibaba Джека Ма не могут не вызывать тревоги. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента и заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Никола Бер.
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При этом она отметила, что об обстоятельствах его исчезновения «можно только догадываться».
По данным издания, миллиардер не появлялся на публике с конца октября. Это спровоцировало слухи о его исчезновении. Такие домыслы начали распространяться в социальных сетях.