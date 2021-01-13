Берлин, , 09:37 — REGNUM Слухи об исчезновении китайского миллиардера, владельца компании Alibaba Джека Ма не могут не вызывать тревоги. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента и заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Никола Бер.

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«Исчезновение основателя Alibaba Джека Ма должно стать поводом для серьёзного беспокойства для всех нас», — сказала в интервью Neue ruhr zeitung политик.

При этом она отметила, что об обстоятельствах его исчезновения «можно только догадываться».

«Тем не менее, это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена», — подчеркнула заместитель главы Европарламента.

По данным издания, миллиардер не появлялся на публике с конца октября. Это спровоцировало слухи о его исчезновении. Такие домыслы начали распространяться в социальных сетях.