Бишкек, , 09:37 — REGNUM После проведенных в Киргизии выборов президента страны ситуация в республике должна стабилизироваться и несанкционированных акций быть не должно. Об этом 13 января заявил избранный президент республики Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Народ устал от волнений и сделал свой выбор. Поэтому митингов в ближайшее время в стране быть не должно», — сказал он.

Также Жапаров отметил, что после состоявшихся выборов «меньшинство должно уважать выбор большинства» и добавил, что в течение ближайшего времени будет принята новая конституция республики, а до 1 июня будут проведены выборы в парламент Киргизии.

«Тем самым будут завершены все политические процессы, которые пройдут без митингов. Говорю это уверенно, потому что нынешние президентские выборы прошли честно», — указал политик.

При этом, по его мнению, ввиду последнего обстоятельства у граждан нет повода для недовольства.

«Парламентские выборы мы тоже хотим провести честно и по закону», — уточнил Жапаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент республики Садыр Жапаров заявил, что Россия является стратегическим партнером и союзником Киргизии.