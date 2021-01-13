Киев, 13 января 2021, 09:36 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.
Инициатором возбуждения дела был сам Вятрович, поводом стали планы по созданию Консультативного совета по урегулированию конфликта в Донбассе, в котором наравне с представителями Украины могли бы принимать участие представители ДНР и ЛНР.
Депутата возмутил ответ спецслужбы, Вятрович подверг критике главу СБУ Ивана Баканова и напомнил, что тот является другом детства президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак поделился впечатлениями после переговоров в «нормандском формате» в Берлине. Он отметил, что не ощутил готовность украинской стороны возобновить боевые действия в Донбассе.
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