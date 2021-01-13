Киев, , 09:36 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Инициатором возбуждения дела был сам Вятрович, поводом стали планы по созданию Консультативного совета по урегулированию конфликта в Донбассе, в котором наравне с представителями Украины могли бы принимать участие представители ДНР и ЛНР.

«В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных относительно совершения лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск республики Белоруссия, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины», — сказано в опубликованном постановлении СБУ.

Депутата возмутил ответ спецслужбы, Вятрович подверг критике главу СБУ Ивана Баканова и напомнил, что тот является другом детства президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак поделился впечатлениями после переговоров в «нормандском формате» в Берлине. Он отметил, что не ощутил готовность украинской стороны возобновить боевые действия в Донбассе.

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