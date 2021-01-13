Варшава, , 09:32 — REGNUM 13 января руководство Польши поздравило литовских коллег с «Днем защитников свободы». Президент республики Анджей Дуда опубликовал поздравление на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, Дуда приложил к поздравлению фото Президентского дворца в Варшаве, на котором была изображена иллюминация в виде слова «свобода» на польском и литовском языках. Изображение появилось на фасаде здания вечером 12 января и оставалось в течение ночи на 13 января.

В свою очередь, глава канцелярии польского президента Войцех Коларский подчеркнул, что события 13 января 1991 года стали «отправной точкой возрождения независимой Литвы». «Этим символическим жестом, этой иллюминацией на Президентском дворце Анджей Дуда хочет напомнить Литве о наших общих ценностях. Одна из них — свобода. Он также хочет показать общую судьбу: наши народы и наши государства имели очень похожий исторический опыт», — отметил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Twitter поблагодарил польского лидера за поздравление: «Хочу поблагодарить Анджея Дуду за то, что он напомнил нам о цене нашей свободы».

«День защитников свободы» в Литве принято отмечать в честь участников акций протеста в Вильнюсе 13 января 1991 года за выход Литвы из состава Советского Союза.