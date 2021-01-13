Джакарта, , 09:28 — REGNUM Россия и Индонезия продолжают переговоры о возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», передает издание Kontan со ссылкой на посольство Российской Федерации в Сингапуре.

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В российском посольстве заявили, что в настоящее время ведутся переговоры между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и партнерами в Индонезии.

На данный момент Индонезия заключила контракты на закупку вакцин против коронавируса с различными производителями. Индонезия приобрела 125 миллионов доз вакцины Sinovac, 100 миллионов доз вакцины Novavax, 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и 100 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Кроме того, Индонезия планирует получить от 16 до 100 миллионов доз вакцины от глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес торжественно открыл индонезийско-российскую молодежную ассоциацию (IRYA).

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