Бишкек, , 09:34 — REGNUM Россия является для Киргизии стратегическим партнером и союзником, с которым Бишкек продолжит вести свое сотрудничество. Об этом 13 января заявил победивший на выборах киргизского президента Садыр Жапаров в эфире телеканала «Россия 24»

«Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник — с Россией нас связывает очень давняя история», — сказал он.

Также Жапаров отметил, что после распада СССР страны являются близкими партнерами.

«Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — наш главный союзник и партнер», — добавил политик.

При этом Жапаров уточнил, что Киргизия будет дальше вести сотрудничество и с другими странами.

«Не только с Китаем и с Америкой — мы со всеми государствами будем сотрудничать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент республики Садыр Жапаров заявил, что русский язык в Киргизии сохранит статус официального языка.