Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Новый президент США Джо Байден должен пойти навстречу северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, который очевидным образом — пусть и с помощью жесткой риторики — указывает на желание договариваться с США, пишет Бонни Кристиан в статье, вышедшей 12 января в The National Interest.

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Обозреватель отмечает, что северокорейский лидер постоянно придерживается крайне оскорбительной риторики в адрес США, прибегая к открытым оскорблениям и пустым угрозам. Однако если посмотреть на то, что стоит за этими заявлениями Ким Чен Ына, окажется в них скрыты попытки добиться сближения с новой администрацией президента США Байдена. Так, власти КНДР заявили, что Пхеньян «не исключает дипломатии», а наращение ядерного потенциала производит с целью «направления дипломатии в правильном направлении, которое бы гарантировало ее успех».

Руководство Северной Кореи выразило готовность изменить свое поведение, если избранный президент Джо Байден отойдет от контрпродуктивного курса администрации Дональда Трампа, заключающегося в оказании «максимального давления». В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян ответит «силой на силу», но «доброй волей на добрую волю».

Иными словами, Ким Чен Ын, по сути, «умоляет» избранного президента ослабить удушающие санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи. Байден должен воспользоваться этой важной возможностью для выхода из того тупика, в который попали отношения Пхеньяна и Вашингтоном после саммита Трампа и Ким Чен Ына в 2018 году. В этом плане одним из первых шагов администрации Байдена должно стать ослабление запретительных мер, введенных против КНДР, что стало бы демонстрацией доброй воли, ответить на которую северокорейский лидер, как он сам говорит, готов.

«Если выступить с этим предложением этого ослабления, безопасности США ничего угрожать не будет. Вся архитектура нашего сдерживания никуда не денется, а Ким Чен Ын будет и впредь понимать, что агрессия против Соединенных Штатов или их ближайших союзников будет стоить ему его власти, если не жизни», — подчеркнула Кристиан.

Подобный аргумент будет достаточно убедительным для главы КНДР, который неоднократно давал понять, что цель создания его ядерного потенциала заключается в сдерживании насильственной смены режима, срежиссированной Вашингтоном. Ким Чен Ын не настолько глуп, чтобы думать, что может бросить вызов Соединенным Штатам в военной сфере и победить. Этот статус-кво, который в целом существенно не изменился в эпоху Трампа, далек от идеала, но при нем США могут сосуществовать с Северной Кореей бесконечно долго.

«По мнению Байдена, отход от провального максималистского подхода последних нескольких лет может создать условия для нового дипломатического прогресса. По сути, ослабление санкций — лучший способ снова пригласить Пхеньян за стол переговоров», — продолжила она.

Так, благодаря подобному шагу у Вашингтона появится возможность начать дипломатический процесс в духе доброй воли, а также с целью оказания гуманитарной поддержки свободы и процветания простых граждан Северной Кореи, а из-за необходимости отвечать на провокации Пхеньяна. Когда переговоры заходят в тупик, КНДР имеет обыкновение идти на агрессивные шаги, как это было в прошлом году, когда официальный Пхеньян пошел на ракетные испытания и взорвал офис связи в демилитаризованной зоне. Таким образом, ослабив санкционную нагрузку США на КНДР, Байден может возобновить дипломатический процесс, не давая Пхеньяну возможности идти этим путем.

«После этого приоритетом США должны стать терпеливые переговоры на рабочем уровне для достижения реалистичных целей по широкому кругу вопросу, таких как экономическая и социальная открытость Северной Кореи, заключение мирного договора с Южной Кореей и замораживание ядерной программы», — предлагает обозреватель.

Байден также должен работать над передачей дипломатического лидерства Южной Корее, которая имеет культурную близость и заинтересована в нормализации отношений со своим северным соседом, чего Вашингтон никогда не сможет достичь. Ядерное разоружение может быть сохранена в качестве долгосрочной цели, но в ближайшем будущем оно нереалистично, и следование подходу «все или ничего» снова и снова в очередной раз станет препятствием на пути к миру.

«Новые предложения Ким Чен Ына дают Байдену возможность отказаться от этого стремления, и он должен воспользоваться этой возможностью», — заключила Кристиан.