Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Отделение Федерального бюро расследований (ФБР) США в штате Вирджиния предупреждало своих вашингтонских коллег о том, что 6 января в столице страны возможны акты насилия. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на документ спецслужбы.

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Документ, как утверждает издание, опровергает недавние заявления сотрудников ФБР о том, что они заранее не знали о готовящихся беспорядках. Они произошли в Вашингтоне в день, когда в Конгрессе США должны были утвердить итоги президентских выборов с победой демократа Джозефа Байдена.

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За день до событий в Капитолии отдел ФБР в Вирджинии указал во внутреннем уведомлении, что ряд экстремистов готовы «чинить насилие» и устроить «войну» в Вашингтоне. Отдельные лица через интернет распространяли схему туннелей Капитолия, призывали бить окна и двери, устраивать «сражения».

Документ был направлен из Вирджинии в Вашингтон через 45 минут после того, как бюро получило информацию. Однако произошедшее в столице говорит о провале разведки, считают авторы статьи.

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