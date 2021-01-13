Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не намерен добровольно слагать с себя полномочия до 20 января, когда у него заканчиваются полномочия главы государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Он [Трамп] этого не сделает», — сказал источник.

По словам другого источника из числа советников американского лидера, добровольное «сложение полномочий означало бы для Трампа поражение».

«Мы доработаем до 20 января и будем двигаться дальше», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее демократы в Конгрессе США собрали достаточное количество голосов для объявления импичмента Дональду Трампу. В поддержку соответствующей резолюции выступили 218 представителей Демократической партии.

Однако сам Трамп заявил, что ситуация с его возможным импичментом представляет опасность для страны.

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