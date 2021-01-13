Тайбэй, , 09:03 — REGNUM Власти Тайваня сожалеют об отмене визита постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Келли Крафт в Тайбэй. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Тайваня.

«Мы с пониманием и уважением относимся к решению Госдепартамента США. Будем приветствовать визит в подходящее время в будущем», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, Госдеп США отменил все зарубежные поездки по дипломатической линии. В американском внешнеполитическом ведомстве мотивировали данное решение необходимостью обеспечения передачи власти Джо Байдену.

Напомним, 8 января Американский институт на Тайване сообщил, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт совершит визит в Тайбэй 13−15 января.

Ранее Государственный департамент США принял решение отменить все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Как уточнил госсекретарь США Майк Помпео, данные меры были приняты американским правительством для умиротворения коммунистического режима в Пекине.

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