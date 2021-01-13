Дамаск, , 09:08 — REGNUM Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в посёлке Тей на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает 13 января Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Тей — один из крупнейших населённых пунктов в провинции Хасеке, не имеющих статуса города, на сегодняшний день здесь живут около 10 тыс. человек. Жителям посёлка выдали 440 продуктовых наборов и оказали бесплатную медицинскую помощь. В набор продуктов вошли рис, молоко, мука, чай и сгущенное молоко.

«Мы определили количество местных жителей, нуждающихся в гуманитарной помощи, поэтому её хватит всем», — сообщил начальник группы по формированию гуманитарных грузов Виталий Реполенко.

Глава администрации поселка Ахмад Абсуаляд рассказал, что после войны в Тей активно возвращаются жители, но работы хватает не всем. Гуманитарная помощь в таких условиях очень важна.

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