Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Госдепартамент США заинтересован в популяризации политики американского представительства при Североатлантическом альянсе. На эти цели ведомство готово направить средства грантов, размер каждого из которых не будет превышать $15 тыс. При этом их число не оговаривается. Это следует из документации к гранту, на которую ссылается RT.

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«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО принимает предложения программ и инициатив, направленных на содействие более глубокому пониманию политики и взглядов представительства США при НАТО», — говорится в документе.

Среди приоритетных тем, с которыми можно претендовать на грант, —изучение отношений НАТО и России, политика Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, кибербезопасность, контроль над вооружениями, а также борьба с дезинформацией. Кроме того, согласно описанию гранта, в ведомстве заинтересованы в честном анализе недостатков стратегий НАТО и поиске практических решений для их устранения, говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Госдепартамента США профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против НАТО, а также «деятельности и ценностей» государств-участников. Грант на программу «Противодействие дезинформации и ложной информации» не должен превышать $25 тыс., при этом реализовать проект нужно не более чем за полтора года. Заявку на грант могут подать некоммерческие и неправительственные организации.