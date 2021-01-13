Берлин, , 08:55 — REGNUM Об угрозе насилия во время протестов на территории США и особенно в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января предупредило жителей Германии внешнеполитическое ведомство ФРГ. Об этом 13 января говорится в обнародованных рекомендациях МИД Германии для путешествующих.

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«Следует принимать в расчет насильственные акции протеста и беспорядки в Вашингтоне и по всей стране, особенно в мегаполисах и столицах 50 штатов», — говорится в опубликованном документе.

При этом, по оценке немецкого МИД, ситуация с безопасностью на территории США может быстро измениться до 20 января.

В то же время, ранее германское внешнеполитическое ведомство предупреждало только об угрозе насилия в Вашингтоне, а теперь рекомендует находящимся в США жителям ФРГ обходить стороной правительственные кварталы в административных центрах штатов и избегать мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей конгресса Соединённых Штатов приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от занимаемой должности.