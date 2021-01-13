Каракас, , 08:45 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в скором времени доставят в Венесуэлу. Об этом 13 января сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время своего обращения к нации.

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«Посол России мне только что сообщил хорошую новость, что в скором времени прибудут первые 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», чтобы обеспечить массовую вакцинацию тех, кто в ней нуждается», — сказал он.

При этом ранее Мадуро сообщал, что первые 10 млн доз российского препарата от COVID-19 поступят в страну в первом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Венесуэлы за все время пандемии выявлено свыше 117,2 тыс. заразившихся коронавирусом.