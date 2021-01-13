Варшава, , 08:35 — REGNUM В 2020 году 7094 гражданина Украины получили «карту поляка» — документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Об этом заявили в МИД Польши, сообщило 13 января информационное агентство «Укринформ».

По данным польского министерства, всего с 2008 года «карту поляка» получили свыше 130 тыс. граждан Украины.

Владельцы данных карт пользуются льготами на территории Польши — для них упрощена процедура получения разрешения на постоянное пребывание, ускорено получение гражданства. Обладатели «карты поляка» также имеют льготы при поступлении в польские вузы, а также на проезд в общественном транспорте.

Напомним, ранее в Польше гражданин Украины пострадал во время драки с местным жителем и был госпитализирован.

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