Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Руководство видеохостинга YouTube запретило аккаунту президента США Дональда Трампа в течение семи дней загружать новые видео. Об этом сообщает портал Axios.

В YouTube заявили, что после проверки и на фоне опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия «видеохостинг удалил новый контент, загруженный на канал Трампа».

Кроме того, руководство YouTube выписало «страйк за нарушение политики подстрекательства к насилию». Таким образом, каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января представители администрации Facebook заявили, что приостанавливают действие аккаунта экс-президента Дональда Трампа до конца его срока правления, а в Twitter сообщили, что приостанавливают действие учетной записи Трампа на неопределенный срок. Официальным поводом послужили «опасения, что он будет призывать сторонников к насилию».

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