Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Палата представителей конгресса Соединённых Штатов приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу Белого дома Дональда Трампа от занимаемой должности. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Отмечается, что Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента США исполнять свои обязанности.

При этом члены Демпартии заявили, что если Пенс откажется, она объявят Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пенс заявил, что поправка будет использована в случае, если Трамп станет «более нестабильным».

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

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