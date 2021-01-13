Оренбург, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области создано новое министерство — архитектуры и пространственно-градостроительного развития. Его возглавила Наталья Ибрагимова. В новой должности она работает с 12 января.

Добавим, ранее Ибрагимова занимала пост директора департамента архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области — главного архитектора Оренбургской области.

Напомним, в конце 2020 года в регионе принят резонансный закон, согласно которому часть градостроительных полномочий Оренбурга передана на региональный уровень. С увеличением полномочий возникла необходимость в новом ведомстве. На содержание 24 новых сотрудников планируется выделить 20,5 млн рублей. Кроме того, на расходы единовременного характера (приобретение оргтехники и мебели) потребуется 4,4 млн рублей.

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