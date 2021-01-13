Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего американской компании Google, 12 января на неделю заблокировала возможность публиковать новые видео на официальной учётной записи президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление администрации YouTube сообщает портал Axios.

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"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу сохраняющейся вероятности насилия, мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение за нарушение нашей политики в отношении содержания с подстрекательством к насилию», — говорится в заявлении.

В соответствии с системой предупреждений видеохостинга, на канале Трампа также заблокирована возможность загружать новые видео и вести прямые трансляции на срок семь дней с возможностью продления.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Twitter будет пресекать попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку своего аккаунта.

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