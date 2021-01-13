Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Резолюцию с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу отстранить главу Белого дома Дональда Трампа от власти приняла Палата представителей американского Конгресса. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Документ одобрили 223 конгрессмена, а против высказались 205. При этом резолюцию поддержал лишь один представитель Республиканской партии.

Члены Палаты представителей просят Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и занять место главы государства, пока Конгресс страны не утвердит этот шаг.

Представители Демпартии предупреждают, что, если вице-президент не примет указанное решение, они будут добиваться импичмента Трампа через обвинение его в подстрекательстве к мятежу.

Ранее Пенс отверг идею отстранения главы Белого дома от власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января демократы из юридического комитета Палаты представителей выпустили заявление, в котором они обвинили Дональда Трампа в особо тяжком преступлении против США из-за того, что он будто бы подстрекал своих сторонников совершить захват Капитолия, произошедший 6 января.

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