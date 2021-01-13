Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Госдеп США в январе предупредил ряд европейских компаний о возможном риске введения против них американских санкций из-за предполагаемой помощи в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на источник в правительстве 13 января сообщает агентство Reuters.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — привело агентство слова высокопоставленного источника.

Отмечается, что данные о компаниях, которые, по мнению американского ведомства, содействуют реализации проекта по строительству «Северного потока — 2», могут быть представлены 14 или 15 января. В отчёт будут включены строительные, страховые и сервисные компании. Источник упомянул о возможном включении в «санкционный список» швейцарской страховой компании Zurich Insurance Group.

Как сообщало ИА REGNUM, британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является «чрезвычайно опасным» проектом, против которого необходимо ввести санкции.

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