Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Особо тяжкое преступление против США совершил действующий глава Белого дома Дональд Трамп из-за того, что он якобы подстрекал своих сторонников совершить захват здания американского Конгресса. Об этом говорится в заявлении представителей Демпартии из юридического комитета Палаты представителей, размещенном на сайте главы комиссии Джеррольда Надлера.

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В связи с этим авторы документа полагают, что глава государства должен быть немедленно отстранен от власти. Они также выразили мнение, что Трамп продолжает угрожать конституции и демократии страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент страны США Майк Пенс отказался использовать 25-я поправку к американской конституции, дающей ему право отстранить главу Белого дома от власти. Он считает, что такой шаг не отвечает интересам США или не соответствует основному закону государства.

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