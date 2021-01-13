Пхеньян, , 07:04 — REGNUM КНДР продолжит укреплять ядерные силы сдерживания для противодействия «любым угрозам и неожиданным ситуациям», заявил лидер страны Ким Чен Ын 12 января в заключительной речи на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом 13 января сообщает агентство ЦТАК.

«Продолжая укреплять наши ядерные силы сдерживания, мы должны сделать всё для того, чтобы создать мощнейшие вооружённые силы», — сказал Ким Чен Ын. По его словам, «принципиальным врагом» КНДР являются США, и вооружённые силы страны должны быть полностью готовы «противостоять любым угрозам и неожиданным ситуациям».

По информации агентства, в Пхеньяне 17 января для обсуждения реализации принятых в ходе партийного съезда положений пройдёт сессия Верховного народного собрания страны.

Как сообщало ИА REGNUM, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с его избранием на новый руководящий партийный пост генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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