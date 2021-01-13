Дамаск, , 06:56 — REGNUM Авиаудары, которые нанесли ВВС Израиля по военным объектам на востоке Сирии, стали причиной гибели по меньшей мере пяти сирийских военнослужащих. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека», штаб-квартира которой расположена в Великобритании.

По информации организации, израильская армия совершила более 18 налетов. Ударам подверглись цели недалеко от городов Дейр-эз-Зор и Аль-Букамаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря ВВС Израиля атаковали военную базу ливанской организации «Хезболла» в горном районе Забадани на границе Сирии и Ливана.

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