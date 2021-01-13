Джакарта, , 06:51 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо 13 января первым в стране вакцинировали от нового коронавируса. Процедура, положившая начало массовой вакцинации, транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По словам главы администрации президента Херу Буди Хартоно, «сегодня препарат получил только глава государства, министры будут привиты в другие дни» в соответствии со специальным графиком.

Напомним, первой одобренной в Индонезии вакциной стала китайская Sinovac, которая по промежуточным результатам испытаний показала эффективность на уровне 65,3%. Индонезия первой после Китая одобрила использование этой вакцины на своей территории.

Около трёх млн доз Sinovac Джакарта получила ещё в конце декабря. В первом квартале планируется получить ещё 30 млн доз, а всего — около 125 млн доз Sinovac. Правительство также ведёт переговоры о закупке и других вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 15 миллионов нерасфасованной китайской вакцины против коронавируса.

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