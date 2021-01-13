Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Количество представителей Республиканской партии в Конгрессе США, которые намерены поддержать импичмент американского президента Дональда Трампа, увеличилось до 20 человек. Об этом передает телекомпания CNN со ссылкой на свой источник.

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По информации другого источника, указанное количество конгрессменов-республиканцев, решивших поддержать отстранение главы Белого дома от власти, колеблется в диапазоне от 10 до 25.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о желании поддержать импичмент Трампа объявили трое членов Конгресса от Республиканской партии Адам Кинзингер, Джон Кэтко и дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни Лиз Чейни.

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