Вашингтон, 13 января 2021, 04:25 — REGNUM Призыв спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отстранить от власти главу Белого дома Дональда Трампа отказался поддерживать вице-президент страны США Майк Пенс. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.
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О своей позиции Пенс пояснил в письме к Пелоси. По его мнению, отстранение Трампа не отвечает интересам США или не соответствует конституции страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции США, которая дает право вице-президенту отстранить от власти главу государства, будет использована в случае, если американский лидер станет «более нестабильным».
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