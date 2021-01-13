Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Призыв спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отстранить от власти главу Белого дома Дональда Трампа отказался поддерживать вице-президент страны США Майк Пенс. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

О своей позиции Пенс пояснил в письме к Пелоси. По его мнению, отстранение Трампа не отвечает интересам США или не соответствует конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции США, которая дает право вице-президенту отстранить от власти главу государства, будет использована в случае, если американский лидер станет «более нестабильным».

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси заявила, что Трамп должен заплатить за подстрекательство к мятежу